Nocera. Villa dei Fiori, errore nel modulo rischiava di far perdere 42 posti e servizi: il TAR annulla tutto

Nocera Inferiore – Un banale errore nella compilazione di un modulo online stava per costare caro alla struttura riabilitativa Villa dei Fiori: la perdita di 42 posti letto semiresidenziali e la sospensione di tutti i servizi ambulatoriali e domiciliari. Ma il TAR di Salerno ha posto fine alla vicenda con una sentenza che ristabilisce la piena operatività della Casa di Cura.

La vicenda ha origine nel maggio 2024, quando la struttura – autorizzata dal 2020 per 182 posti complessivi (140 residenziali e 42 semiresidenziali) più i servizi territoriali – presenta al Comune una semplice comunicazione per aggiornare i nomi del direttore sanitario e dell’amministratore delegato. Per un errore materiale, nel modulo viene indicato solo il numero dei posti residenziali, senza menzione dei restanti per un malfunzionamento del sistema.

Il Comune di Nocera, però, interpreta quella comunicazione come una richiesta di nuova autorizzazione limitata ai soli 140 posti residenziali e, con decreto del 22 gennaio 2025, rilascia un provvedimento ufficiale che esclude i 42 posti semiresidenziali e tutti i servizi ambulatoriali. L’ASL Salerno, prendendo atto del decreto comunale, il 23 maggio sospende le attività corrispondenti.

Nonostante le numerose comunicazioni inviate dalla Casa di Cura per chiarire l’equivoco, il Comune non torna sui suoi passi. Solo il ricorso al TAR permette di ripristinare la realtà. Secondo i giudici amministrativi, l’amministrazione comunale ha travalicato i propri poteri: la comunicazione del 3 maggio 2024 era un semplice aggiornamento anagrafico e non una richiesta di modifica dell’autorizzazione sanitaria.

“La riduzione dell’operatività – scrive il TAR – non poteva basarsi su un’incongruenza formale, senza avviare un regolare procedimento e senza interpellare la struttura interessata”. La sentenza sottolinea inoltre che eventuali modifiche alle autorizzazioni devono passare per verifiche tecniche da parte dell’ASL e specifici atti amministrativi motivati.

Con l’annullamento degli atti comunali e della sospensione da parte dell’ASL, Villa dei Fiori torna così a operare a pieno regime, con tutti i suoi 182 posti e i relativi servizi. Un esito positivo per la struttura e per i pazienti del territorio, che rischiavano di vedere drasticamente ridotte le opportunità di cura per una mera svista burocratica.