Campolongo di Eboli – Un uomo è deceduto in mare a causa di un improvviso malore mentre si trovava in acqua. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare.

La vittima, residente del posto, era molto conosciuta e benvoluta dalla comunità. La sua scomparsa ha lasciato un profondo dolore tra familiari, amici e conoscenti.

Sono attualmente in corso gli accertamenti per chiarire con esattezza le cause del decesso.