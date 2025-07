Barca in avaria al largo di Torre Annunziata: salvate 12 persone dalla Guardia Costiera

Un intervento tempestivo e coraggioso della Guardia Costiera ha evitato che una tranquilla serata in mare si trasformasse in tragedia. Venerdì sera, dodici persone a bordo di un’imbarcazione da diporto sono state soccorse al largo di Torre Annunziata, a circa 8 miglia dalla costa, dopo che la barca su cui viaggiavano era rimasta in avaria e senza carburante.

A coordinare le operazioni è stato il Mrsc di Napoli, con l’intervento diretto della motovedetta CP 542 della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, comandata da Andrea Pellegrino. L’allarme è scattato poco prima delle 19:30 tramite il numero di emergenza 1530, quando il comandante del “Mangusta 80”, un’imbarcazione lunga circa 20 metri, ha segnalato gravi difficoltà di manovra in mare aperto, accentuate dalle condizioni meteo-marine e dalla progressiva deriva verso la costa.

La motovedetta ha raggiunto l’imbarcazione in difficoltà intorno alle 20:30. Dopo aver verificato che nessuno a bordo fosse ferito, quattro passeggeri, visibilmente scossi, sono stati trasbordati sull’unità militare per maggiore sicurezza. Gli altri otto sono rimasti sulla barca fino al rientro.

L’operazione, resa complessa dalla scarsa visibilità e dal moto ondoso, si è conclusa poco prima della mezzanotte con il rientro dell’imbarcazione al porto di Castellammare di Stabia. Tutti gli occupanti, seppur provati dalla lunga attesa, sono rientrati incolumi.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di adottare tutte le misure di sicurezza prima di uscire in mare, in particolare il controllo dell’efficienza dei motori, la disponibilità di carburante e la funzionalità dei sistemi di comunicazione. L’impegno costante della Guardia Costiera resta fondamentale per garantire la sicurezza della navigazione, soprattutto nei periodi di maggiore traffico come l’estate.