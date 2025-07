Nocera Inferiore. Azione denuncia il silenzio istituzionale su Piazza del Corso

Nocera Inferiore. Piazza del Corso dimenticata dal Comune: Azione annuncia iniziative dirette per restituirle centralità culturale e partecipazione civica.

“Piazza del Corso dimenticata: è il cuore della città”

Un’estate a Nocera Inferiore senza Piazza del Corso. È questa la denuncia del Direttivo cittadino di Azione, guidato da Gennaro Della Mura, che critica apertamente la scelta dell’amministrazione comunale di escludere lo storico spazio urbano da ogni iniziativa del calendario estivo.

Il segretario cittadino parla di “assenza istituzionale grave”, che suona come un abbandono simbolico: “In una città che dovrebbe ritrovare sé stessa anche attraverso la cultura – sostiene Della Mura – lasciare vuota la piazza che ha segnato la memoria collettiva è incomprensibile”.

“Una città non può perdere i suoi luoghi identitari”

Per Azione, la piazza è molto più che uno spazio fisico: rappresenta il centro affettivo, simbolico e sociale della comunità. “Se un luogo come questo non rientra nelle rotte dell’Amministrazione – fa notare il segretario – allora qualcosa si è perso nella visione di città”.

Il partito considera l’esclusione di Piazza del Corso un errore strategico: “Chi governa – spiegano dal Direttivo – dovrebbe valorizzare i luoghi vivi e vissuti, non relegarli al silenzio. Soprattutto quando si parla di rigenerazione urbana e coinvolgimento civico”.

“Azione pronta a intervenire: eventi, idee, partecipazione”

Di fronte a quello che definiscono “uno svuotamento culturale”, i dirigenti di Azione annunciano che sono pronti a intervenire direttamente. Il partito sta lavorando all’ipotesi di promuovere e sponsorizzare eventi pubblici proprio in Piazza del Corso.

“Non per riempire un vuoto lasciato da altri – precisa Della Mura – ma perché ci crediamo. E crediamo che il centro storico non sia un’arena per pochi, ma un bene comune”.

“Ci aspettiamo ascolto, non concessioni”

Infine, il messaggio all’amministrazione: “Non chiediamo spazi o visibilità – sottolineano – ma rispetto per le proposte. Il sindaco Paolo De Maio dovrebbe ascoltare chi vuole agire. Il confronto è segno di forza, non di debolezza”.

Della Mura non nasconde la delusione per il silenzio attuale, ma rilancia con decisione: “Se c’è chi ha smesso di credere che Piazza del Corso possa tornare a essere il cuore della Nocera che immaginiamo, noi no. E lo dimostreremo, con fatti e idee concrete”.

