Angri. Liquami nel canale San Tommaso, il Tar annulla l’ordinanza del sindaco: “Non è un’emergenza”

Il Tar della Campania, sezione di Salerno, ha annullato l’ordinanza emessa lo scorso 7 maggio dal sindaco di Angri, con cui si intimava al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno – Bacini del Sarno la rimozione dei fanghi dal canale San Tommaso.

Secondo i giudici amministrativi, non sussistono i presupposti di urgenza e imprevedibilità richiesti per un provvedimento straordinario. Il problema degli scarichi fognari e dei liquami maleodoranti che attraversano il canale, infatti, è noto da oltre dieci anni e non può essere definito un’emergenza contingente.

Il Tribunale ha inoltre stabilito che non è mai stata accertata la responsabilità diretta del Consorzio, e pertanto non può essergli imposta un’azione correttiva senza un adeguato procedimento. Mancavano, infatti, comunicazione di avvio, contraddittorio e possibilità di difesa, violando così le garanzie minime previste dalla legge, come riporta “Salernotoday“.

La sentenza, firmata dalla stessa sezione che già nel 2024 aveva accolto un ricorso simile, accoglie nuovamente le tesi difensive del Consorzio, rappresentato dall’avvocato Fabrizio Murino.

I giudici hanno anche sottolineato l’esistenza di un ampio carteggio, risalente al 2012, in cui il Consorzio segnalava da tempo la compromissione strutturale del canale, utilizzato abusivamente da decenni come recapito fognario dai comuni di Angri e Scafati.

L’ordinanza del sindaco si basava su una relazione dell’ASL che segnalava acque scure e stagnanti e ipotizzava un malfunzionamento dell’impianto GORI in via Salice. Ma, secondo il Tar, nessuna di queste motivazioni giustifica un intervento extra ordinem, né fornisce prove concrete di dolo o colpa da parte del Consorzio, come richiesto dall’articolo 192 del Codice dell’Ambiente.