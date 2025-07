Napoli, estorsione a San Giovanni a Teduccio: vittima sotto ricatto per cinque anni. Due arresti e una denuncia

Un uomo e una donna finiscono in manette dopo l'intervento dei carabinieri di Poggioreale. Trovati denaro, beni sottratti e un immobile intestato alla vittima. Indagini in corso su una rete criminale strutturata e intimidatoria.

Cinque anni di minacce, richieste estorsive e continue vessazioni.

È l’incubo vissuto da un uomo di San Giovanni a Teduccio, in provincia di Napoli, che ha trovato il coraggio di denunciare una situazione di soprusi sistematici.

Una telefonata notturna al 112 ha dato il via a un’importante operazione condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Poggioreale.

Nel pomeriggio di sabato, i militari hanno arrestato in flagranza un uomo di 46 anni e una donna di 42, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Denunciata anche una terza complice, una 28enne con precedenti penali. Secondo le prime ricostruzioni investigative, le tre persone avrebbero orchestrato per anni un vero e proprio piano estorsivo nei confronti della vittima, riducendolo in uno stato di soggezione psicologica e materiale.

Durante l’operazione, i carabinieri hanno rinvenuto una somma di denaro ritenuta provento dell’ultima richiesta estorsiva, trovata in possesso della 28enne. Ma non solo: i due arrestati sono stati sorpresi a bordo di un’auto sottratta indebitamente alla vittima, utilizzata come ulteriore “pagamento” non richiesto.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato alla luce carte di credito, documenti di proprietà e addirittura un immobile formalmente intestato alla vittima, ma in uso agli indagati.

Una vicenda che, secondo gli investigatori, si inserisce in un contesto criminale ben più ampio, fatto di pressioni, minacce e strategie di controllo psicologico atte a soggiogare la vittima.

L’uomo, provato e ormai rassegnato, sembrava aver perso ogni possibilità di reazione, fino alla chiamata decisiva.

I due arrestati sono stati condotti in carcere. Le indagini proseguono per far luce su eventuali altre vittime o soggetti coinvolti nella rete estorsiva.