Nocera Inferiore. Incarichi senza bando, salta la Commissione consiliare

Commissione bloccata: assente la maggioranza

A Nocera Inferiore è saltata la riunione della Commissione consiliare di controllo e garanzia convocata per discutere – su richiesta di Giovanni D’Alessandro, consigliere del gruppo “Nocera al Centro” – degli incarichi professionali conferiti senza gara dall’Amministrazione De Maio. Alla seduta si sono presentati solo due consiglieri di maggioranza, Fasolino e Ruggiero, impedendo il numero legale.

Il tema al centro: incarichi da verificare

«Si trattava – ha spiegato D’Alessandro – di una verifica urgente, già preannunciata in Consiglio il 28 maggio, a partire da un incarico da 123mila euro affidato senza bando. Avevamo chiesto tutta la documentazione degli incarichi conferiti dal Sindaco dall’inizio del mandato».

La denuncia: ostruzionismo inaccettabile

«L’assenza strategica dei commissari di maggioranza – ha continuato – è grave e mina la funzione stessa della Commissione, che ha il compito di garantire correttezza amministrativa, imparzialità e controlli interni. La sua presidenza è attribuita proprio all’opposizione per garantire equilibrio».

Le parole di “Nocera al Centro”

In una nota ufficiale, il gruppo consiliare “Nocera al Centro” ha dichiarato:

«Abbiamo chiesto di accedere agli atti per capire se e quanti incarichi siano stati conferiti in modo diretto, in assenza di selezione pubblica. È un dovere di trasparenza verso i cittadini. L’assenza della maggioranza su un tema così importante è un segnale preoccupante. Ci domandiamo se l’Amministrazione De Maio abbia qualcosa da nascondere».

La domanda finale

«Perché evitare la discussione in una Commissione di garanzia? – conclude D’Alessandro – Temo che il problema sia nella volontà di evitare controlli scomodi. Ma noi non ci fermeremo. Pretenderemo chiarezza, per rispetto verso i cittadini».

