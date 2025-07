Pagani, partono i lavori di restyling per sette strade

Pagani. Al via i lavori in via San Domenico, prima delle sette strade che saranno riqualificate grazie al piano comunale.

Iniziati i lavori su via San Domenico

È partito ufficialmente il restyling delle strade cittadine a Pagani: da questa sera via San Domenico sarà interessata dal primo cantiere previsto nell’ambito del programma di riqualificazione voluto dall’amministrazione comunale. L’intervento durerà fino al mattino di mercoledì 30 luglio, come stabilito dall’ordinanza n. 92 del 25 luglio 2025.

Sette strade interessate dal progetto

I lavori rientrano in un più ampio piano di intervento che coinvolge altre sei arterie: via Aufiero, via Mazzini, via Roma, un tratto di via Garibaldi, via Corallo e via Criscuolo. L’intera operazione, seguita dal vicesindaco Augusto Pepe, è stata affidata alla ditta Costruzioni Ruberto s.r.l., con un’offerta a ribasso del 25,28% su una base di oltre 150mila euro.

Tipologia degli interventi previsti

Le opere prevedono l’asportazione dello strato deteriorato del manto stradale, la posa del nuovo tappetino bituminoso, l’adeguamento dei chiusini e la realizzazione della nuova segnaletica. Si tratta di un intervento completo, che mira a migliorare in modo strutturale la sicurezza e il decoro delle strade cittadine.

Le dichiarazioni del sindaco e del vicesindaco

«Durante la nostra amministrazione abbiamo asfaltato numerose strade che da decenni non venivano rifatte», hanno dichiarato il sindaco De Prisco e l’assessore Pepe. «Ora con queste 7 strade, dal centro alla periferia, nei prossimi mesi si toccheranno punti nevralgici della viabilità cittadina per i quali i cittadini da anni attendono un restyling. E non è finita qui, altri interventi sono in previsione».

