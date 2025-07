Paura durante la Messa a Sant’Anastasia: uomo armato tenta rapina nella cappella delle suore

Attimi di terrore durante la celebrazione della Messa nella cappella delle suore domenicane a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Un uomo con il volto coperto ha fatto irruzione nei locali e ha tentato di rapinare i fedeli, esplodendo un colpo di pistola a salve a scopo intimidatorio. Subito dopo si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Sull’episodio indagano gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato di Ponticelli, mentre il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l’immediato rafforzamento dei controlli sul territorio.

«Un atto vile — ha commentato il Prefetto — che suscita una ferma condanna, tanto più per il luogo sacro in cui si è verificato. Esprimo la mia solidarietà alla Madre Superiora, alla comunità religiosa e ai fedeli. Spero di incontrarli già domani per testimoniare la mia vicinanza», ha annunciato, preannunciando una visita al complesso domenicano per lunedì.

Le reazioni politiche

Durissimo il commento del deputato di Alleanza Verdi–Sinistra Francesco Emilio Borrelli e della portavoce di Europa Verde a Sant’Anastasia, Ines Barone:

«Siamo a un punto di non ritorno. Se si arriva a sparare in chiesa, durante la Messa, per rapinare i fedeli, significa che la criminalità non teme più nulla. Il senso di impunità alimenta aggressività e violenza. Nessuno si sente al sicuro, nemmeno in un luogo sacro. Servono segnali forti. L’autore di questo gesto ignobile sia identificato e assicurato alla giustizia».