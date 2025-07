Policastro, anziana investita in pieno centro: paura tra i passanti

Attimi di paura nella mattinata di ieri a Policastro Bussentino, dove un’anziana è stata investita da un’auto in transito lungo una delle strade principali del paese. L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha attirato l’attenzione di numerosi passanti presenti sul posto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, che hanno prestato i primi soccorsi e avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Fortunatamente, la donna non ha riportato lesioni gravi. È stata trasferita in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni sono stabili e non destano preoccupazione.