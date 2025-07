Salerno, donna aggredita brutalmente in strada: calci, pugni e trascinata per i capelli

Dopo una serie di insulti e minacce, l’uomo avrebbe colpito la donna con una maglietta arrotolata, usandola come una frusta. Poi l’ha spintonata fino a farla cadere per terra, l’ha afferrata per i capelli e l’ha trascinata sul marciapiede, dove ha continuato a picchiarla con calci e pugni.

Una scena di violenza inaudita si è consumata nel pomeriggio di oggi, martedì 29 luglio, a Salerno, in piazzetta Monsignor Bolognini, nel cuore del quartiere Carmine. In pieno giorno, sotto gli occhi attoniti di decine di passanti, un uomo ha aggredito una donna con una furia devastante. È successo a pochi passi dal Santuario della Madonna del Carmine e dal supermercato Sole365, in una zona molto frequentata.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, si sarebbe trattato di un litigio tra un uomo e una donna, forse sua compagna, presumibilmente entrambi di origine straniera. Dopo una serie di insulti e minacce, l’uomo avrebbe colpito la donna con una maglietta arrotolata, usandola come una frusta. Poi l’ha spintonata fino a farla cadere per terra, l’ha afferrata per i capelli e l’ha trascinata sul marciapiede, dove ha continuato a picchiarla con calci e pugni.

La violenza è avvenuta in un luogo pubblico, in una piazza affollata, davanti a famiglie, bambini e fedeli in visita al santuario. Le urla disperate della donna si sono mescolate a quelle dei passanti, scioccati e impotenti. Avvisate le forze dell’ordine, alcuni hanno ripreso la scena con i cellulari: il video, pubblicato sui social, è diventato virale nel giro di poche ore, sollevando un’ondata di indignazione.