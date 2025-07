Sant’Egidio del Monte Albino: riapre l’Ufficio Postale “Polis” a San Lorenzo

L'ufficio postale a San Lorenzo, situato in via Michelangelo Buonarroti, 51, riapre le sue porte al pubblico con una veste completamente rinnovata. I lavori di ristrutturazione sono terminati, trasformando la sede in un punto di riferimento per i servizi digitali, secondo il modello "Polis".

Sant’Egidio del Monte Albino – L’ufficio postale a San Lorenzo, situato in via Michelangelo Buonarroti, 51, riapre le sue porte al pubblico con una veste completamente rinnovata. I lavori di ristrutturazione sono terminati, trasformando la sede in un punto di riferimento per i servizi digitali, secondo il modello “Polis”.

Il progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” è un’iniziativa di Poste Italiane pensata per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni italiani con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio. L’obiettivo è quello di ospitare, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione.

Servizi Subito Disponibili e Spazi Riorganizzati

Già da subito, i pensionati potranno usufruire di importanti servizi INPS direttamente presso l’ufficio postale di San Lorenzo di Sant’Egidio. Sarà possibile richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Gli interventi di ristrutturazione hanno permesso una completa riorganizzazione degli spazi, pensata per migliorare il comfort ambientale e facilitare l’accesso ai servizi per tutti i cittadini. La nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate, è stata studiata per agevolare ogni tipo di clientela, mentre le postazioni di lavoro ergonomiche favoriscono una postura corretta per gli operatori. Inoltre, è stata realizzata una pavimentazione tattile specifica per non vedenti e ipovedenti, rendendo l’ufficio ancora più inclusivo.

L’ufficio postale di San Lorenzo è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì, dalle 8:20 alle 13:35, e il sabato fino alle 12:35.