Zuckerberg incanta la Costiera Amalfitana: Il Mega Yacht “Launchpad” illumina le acque della Divina

La Costiera Amalfitana si conferma ancora una volta magnete per il jet set internazionale. Ieri mattina, le acque cristalline della Divina hanno accolto un ospite d’eccezione: il “Launchpad”, l’imponente mega yacht di Mark Zuckerberg, il fondatore e CEO di Meta Platforms, la società madre di colossi come Facebook, Instagram e WhatsApp.

Proveniente da Siracusa, l’arrivo dell’ammiraglia di Zuckerberg non è passato inosservato. Ad accompagnare il “Launchpad” c’è anche il “Wingman”, una nave di supporto di 66 metri, dal valore stimato di 30 milioni di dollari, dedicata al trasporto di tender, attrezzature all’avanguardia e personale aggiuntivo, garantendo così la massima operatività e comfort.

Un Gioiello della Nautica Mondiale

Il “Launchpad” è molto più di un semplice yacht; è un capolavoro di ingegneria e design. Lungo ben 118,9 metri, è stato costruito nel 2024 nei prestigiosi cantieri olandesi Feadship, noti per la loro eccellenza. Il suo design esterno porta la firma del celebre Espen Øino, mentre gli interni sono stati curati dallo studio francese Zuretti, sinonimo di lusso e raffinatezza in ogni dettaglio.

Con un valore stimato di circa 300 milioni di dollari, questa imbarcazione vanta dotazioni che la rendono una delle più avanzate e lussuose al mondo: spiccano due eliporti certificati, una piscina con pavimento mobile, un ampio beach club e ambienti interni studiati per offrire il massimo della privacy e del comfort.

Il Fascino Immortale della Divina

La presenza di Zuckerberg in Costiera non è una novità. Il magnate della tecnologia ha già visitato queste coste in passato, dimostrando un apprezzamento costante per la loro bellezza senza tempo, la discrezione e l’eccellenza dell’accoglienza. Al momento, non è chiaro se il fondatore di Meta abbia avuto modo di sbarcare a terra o se il suo soggiorno si limiti a una breve sosta in rada. Quel che è certo è che la vista del “Launchpad” ha catturato l’attenzione di appassionati di nautica e residenti, confermando ancora una volta lo status della Costiera Amalfitana come meta d’elezione per personaggi di spicco a livello mondiale, incorniciata da acque cristalline, borghi incantati e tramonti mozzafiato.