Battipaglia, al via i lavori di manutenzione stradale: partenza da via Domodossola, priorità alla sicurezza

Sono iniziati questa mattina da via Domodossola i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a Battipaglia. L’intervento rientra in un piano più ampio, finanziato con 1,5 milioni di euro stanziati dall’amministrazione guidata dalla sindaca Cecilia Francese, con l’obiettivo di migliorare la viabilità urbana e garantire maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni.

Il progetto prevede il rifacimento completo del tappetino di usura, dello strato di collegamento (binder) e della segnaletica orizzontale. Dopo via Domodossola, i lavori si sposteranno su via Rosa Jemma, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole.

“Abbiamo scelto di partire da queste due strade proprio per la presenza degli istituti scolastici – spiega l’assessore alla manutenzione Pietro Cerullo –. La sicurezza dei cittadini, siano essi pedoni o automobilisti, resta per noi una priorità. Questo è solo l’inizio di un intervento più ampio”.

Il piano interesserà, infatti, numerose altre strade cittadine nei prossimi mesi: via Barassi, via Sabatini, via Tafuri, via Cupa Filette, via Dante Alighieri, via Francesco Turco, via Indipendenza, via Cattaneo, via Bissolati, via Buozzi, via De Gasperi, via Ricciardi, via Archimede e via Bosco I.

“Si tratta – conclude Cerullo – di un investimento importante, destinato a migliorare concretamente la qualità della vita e la sicurezza urbana”.