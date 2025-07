Muore in Rianimazione, ma i familiari lo scoprono da soli: scoppia la polemica all’Ospedale “Ruggi”

A raccontare l’accaduto, con profondo dolore, è la nuora dell’uomo, che si era recata in ospedale accompagnata dal figlio minorenne per avere notizie del suocero.

Un episodio che ha suscitato sdegno e amarezza sta facendo discutere l’opinione pubblica. Un anziano pensionato è deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, ma i familiari non sono stati tempestivamente informati della sua morte. A raccontare l’accaduto, con profondo dolore, è la nuora dell’uomo, che si era recata in ospedale accompagnata dal figlio minorenne per avere notizie del suocero.

«Sapevamo che non stava bene, ma ci avevano rassicurati dicendoci di stare tranquilli», ha riferito la donna. Dopo ore di attesa e senza alcuna comunicazione da parte del personale sanitario, la scoperta choc: il congiunto era già deceduto e trasferito all’obitorio.

«Abbiamo vagato da una stanza all’altra senza sapere nulla. Mio figlio continuava a chiedermi del nonno. È stato straziante», racconta ancora la nuora. La conferma della morte è arrivata solo da una dottoressa, dopo un lungo silenzio da parte del personale.

Parole dure anche da parte del figlio del defunto: «Nessuno ci ha chiamati, nessuno ci ha detto nulla. Abbiamo ricevuto solo una telefonata di scuse, ma senza empatia. È inaccettabile». Il familiare non nasconde l’indignazione per la freddezza con cui è stata gestita una situazione tanto delicata. «Se non avete l’umanità per affrontare un lavoro simile, dovreste cambiare mestiere», ha aggiunto con amarezza.

L’episodio ha riacceso il dibattito sul rapporto tra sanità e umanità, mettendo in luce come la sofferenza dei pazienti e delle famiglie venga, troppo spesso, gestita con distacco e mancanza di sensibilità. «Chi lavora in ospedale dovrebbe avere rispetto sia per chi arriva che per chi resta. È impossibile trovare giustificazioni per ciò che è accaduto», concludono i familiari, ancora sotto shock.