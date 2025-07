Nocera Inferiore, al via le domande online per buoni libro, mensa e trasporto scolastico: iscrizioni dal 1° agosto all’8 settembre

Il Comune di Nocera Inferiore apre le iscrizioni per i principali servizi scolastici in vista dell’anno 2025/2026. Dal 1° agosto all’8 settembre 2025 sarà possibile presentare domanda per accedere ai buoni libro, al servizio mensa e al trasporto scolastico. Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente online tramite la piattaforma SiMeal (https://nocerainferiore.simeal.it/sicare/benvenuto.php), utilizzando le credenziali SPID.

Buoni libro digitali: contributi per famiglie con ISEE fino a € 13.300

I buoni libro sono destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a € 13.300.

Sono previste due fasce di assegnazione:

Fascia 1: ISEE fino a € 10.633

Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300

I buoni saranno erogati in formato digitale (tramite QR code inviato via email o SMS) e potranno essere utilizzati solo presso le librerie convenzionate. Per gli alunni delle scuole primarie, la fornitura dei libri continuerà tramite cedole librarie gestite dalle segreterie scolastiche.

Trasporto scolastico: quote in base al reddito

Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole primarie di secondo ordine residenti nel Comune. Anche in questo caso è prevista una compartecipazione ai costi in base al reddito familiare. L’amministrazione ha già avviato la procedura per l’affidamento del servizio, che sarà operativo in tempo per l’avvio delle lezioni.

Mensa scolastica: sconto del 20% per i fratelli

La mensa sarà attiva per le scuole dell’infanzia e per le primarie a tempo pieno. L’iscrizione è obbligatoria e prevede una quota fissa di € 15. La tariffa dei pasti sarà calcolata in base all’ISEE, con una riduzione del 20% per il secondo figlio e per ciascuno dei successivi. Per i bambini con allergie o intolleranze alimentari è necessario allegare una certificazione medica valida.

Dove trovare tutte le informazioni

Gli avvisi pubblici, le istruzioni dettagliate e la documentazione richiesta sono disponibili sul sito istituzionale del Comune e sulla piattaforma SiMeal, dove sarà possibile completare l’intera procedura online.