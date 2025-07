Pagani. La Camera di Commercio sceglie Calce per il Golfo

Riconoscimento internazionale per Vincenzo Calce

Pagani. Conferimento prestigioso per l’imprenditore paganese Vincenzo Calce, selezionato tra i “Certified Connector” della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti per il biennio 2025-2026. Il programma, denominato “Italian Certified Connectors IICUAE”, mira a costruire una rete qualificata di riferimenti territoriali capaci di facilitare i rapporti tra aziende italiane e il mondo economico-emiratino.

La nomina è stata accolta con orgoglio da Calce, che ha espresso piena gratitudine verso la Camera di Commercio per la fiducia ricevuta. Ha dichiarato di voler onorare l’incarico “favorendo connessioni concrete, serie e produttive”, ponendosi come figura di riferimento per quelle imprese che intendono approcciare mercati strategici come quello del Golfo Persico.

Un ruolo di connessione per le imprese del territorio

Per Calce, si tratta non solo di un riconoscimento personale, ma anche di un’opportunità per rilanciare la vocazione all’apertura internazionale di molte aziende del Sud Italia. Ha affermato di voler mettere a disposizione la sua esperienza per costruire relazioni economiche, commerciali e istituzionali solide, fondate sulla fiducia reciproca.

“La qualità dei rapporti conta quanto la qualità dei prodotti”, ha ribadito, sottolineando come il ruolo di Certified Connector comporti anche responsabilità etiche nel selezionare e accompagnare le aziende verso scenari globali. A guidarlo, ha precisato, sarà “un senso forte di identità professionale e territoriale, perché internazionalizzare significa anche rappresentare la propria terra con serietà”.

Angri, Mauri accusa: “gestione ambientale e sociale fallimentare”