Torre del Greco, bando per 25 assunzioni tra operatori ecologici e autisti: candidature entro il 20 agosto

Pubblicato l’avviso di selezione per la formazione di due graduatorie finalizzate all’assunzione a tempo determinato (6 mesi, prorogabili) di 25 unità di personale da impiegare nei servizi ambientali del Comune di Torre del Greco: si tratta di 20 operatori ecologici e 5 autisti.

Gli operatori ecologici saranno inquadrati con qualifica di operaio (Livello J), con mansioni di spazzamento, raccolta e decoro urbano. Gli autisti, invece, saranno assunti con la qualifica di addetti alla conduzione di veicoli e mezzi d’opera (Livello 3B), con obbligo di patente “C” e carta di qualificazione del conducente “CQC”.

La selezione avverrà mediante sorteggio in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata tramite PEC agli idonei. I requisiti per partecipare includono:

Per gli operatori ecologici: età tra i 18 e i 40 anni, residenza a Torre del Greco da almeno un anno, patente B in corso di validità.

Per gli autisti: età tra i 21 e i 40 anni, residenza a Torre del Greco da almeno un anno, patente C e CQC in corso di validità.

I candidati dovranno dichiarare di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, e indicare un indirizzo PEC valido. La domanda va inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo concorso.nu.tdg@legalmail.it entro le ore 23:59 del 20 agosto 2025, utilizzando il modello disponibile sui siti:

Una volta verificate le domande, la commissione stilerà un elenco dei candidati idonei che parteciperanno al sorteggio pubblico in diretta streaming, presso l’aula consiliare del Comune. Saranno estratti fino a 150 nominativi per la graduatoria degli operatori ecologici e 50 per quella degli autisti. I primi 20 e 5 rispettivamente saranno assunti. In caso di rinunce, si procederà allo scorrimento.

La graduatoria finale sarà pubblicata sui siti ufficiali del Comune e di Velia Ambiente.