A Pagani arriva McDonald’s: nuova apertura entro la fine dell’anno

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, Pagani si prepara ad accogliere una delle catene di ristorazione più conosciute al mondo: McDonald’s. Fonti riservate ci rivelano che entro la fine del 2025 potrebbe aprire un nuovo punto vendita proprio in via Alcide De Gasperi, arteria nevralgica della città e zona già fortemente trafficata e commerciale.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della multinazionale né del Comune, ma le voci si fanno sempre più insistenti. Secondo quanto ci è stato riferito da fonti vicine al progetto, l’iter sarebbe già in una fase avanzata e l’apertura potrebbe avvenire entro dicembre.

La scelta della location non sarebbe casuale: via De Gasperi è infatti facilmente accessibile, ben collegata e dotata di spazi che si presterebbero a una struttura con parcheggio e, probabilmente, servizio drive-through. Un format ormai standard per i nuovi insediamenti del colosso americano in provincia.

L’arrivo di McDonald’s a Pagani rappresenterebbe una novità assoluta per la città e un’opportunità concreta in termini occupazionali, soprattutto per i giovani del territorio. Come accaduto in altri comuni limitrofi, si stima che l’apertura potrebbe generare decine di nuovi posti di lavoro tra addetti alla ristorazione, manager e personale logistico.