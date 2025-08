Ercolano, 11 milioni dall’UE per svelare i papiri sepolti dal Vesuvio: al via il progetto “UnLost”

Ercolano – Un finanziamento europeo da 11,5 milioni di euro darà nuova vita allo studio dei misteriosi papiri di Ercolano, sepolti dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e mai completamente decifrati. A guidare il progetto “UnLost” sarà Federica Nicolardi, docente di papirologia dell’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con il professore di informatica Brent Seales (University of Kentucky) e l’esperto di intelligenza artificiale Vincent Christlein (Università di Erlangen-Norimberga).

Il team lavorerà per sei anni con tecnologie all’avanguardia, tra cui scansioni avanzate e algoritmi non invasivi, per recuperare testi ancora inediti dai rotoli custoditi presso la Biblioteca Nazionale di Napoli. L’obiettivo è ambizioso: leggere i papiri ancora sigillati o danneggiati, non solo per comprendere meglio i testi già noti, ma soprattutto per portare alla luce nuove opere sconosciute, come riportato da “Metropolis“.

I rotoli furono scoperti nel 1752 nella celebre Villa dei Papiri e costituiscono l’unica biblioteca dell’antichità classica giunta fino a noi. Ora, grazie a questo maxi finanziamento UE, una nuova fase di ricerca potrebbe finalmente svelarne i segreti.