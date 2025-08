Inseguimento da film tra Nocera e Pagani: presi i due fuggitivi

Nocera Inferiore / Pagani – Si è concluso con l’arresto dei fuggitivi l’inseguimento ad alta tensione avvenuto ieri mattina tra le strade di Nocera Inferiore e Pagani. Una Renault Clio, con a bordo due uomini, non si è fermata a un posto di blocco dei carabinieri in via Atzori, dando il via a una fuga pericolosa tra le vie cittadine.

La corsa si è interrotta in via Trento a Pagani, dove l’auto dei fuggitivi ha impattato contro il gradino di un marciapiede. A farne le spese maggiori, però, è stata la gazzella dell’Arma: nel tentativo di evitare un tamponamento, si è schiantata contro un marciapiede e poi contro un palo. Due carabinieri sono rimasti feriti, uno dei quali in modo serio, con contusione toracica e frattura della rotula.

Subito dopo l’impatto, uno dei due occupanti della Clio è stato fermato e denunciato; l’altro, inizialmente riuscito a fuggire a piedi, è stato rintracciato in serata e ora si trova in stato di fermo, in attesa della convalida dell’arresto.

Solidarietà ai militari feriti è arrivata anche dalla deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri, che ha ringraziato i carabinieri per il coraggio e la prontezza dimostrati, sottolineando l’importanza del loro lavoro per la sicurezza dei cittadini.

Le indagini sono in corso per chiarire i motivi della fuga.