Carmen Granato guida iniziative ambientali a Nocera Inferiore

Granato rilancia l’ambiente a Nocera Inferiore

Prosegue con determinazione il lavoro della consigliera Carmen Granato, delegata alle politiche ambientali per il Comune di Nocera Inferiore. La sua azione si inserisce nel quadro delle strategie promosse dall’amministrazione guidata dal sindaco Paolo De Maio, con l’obiettivo di rafforzare i servizi sul territorio e migliorare la qualità della vita urbana.

Ambiente e fiducia come priorità

La consigliera ha scelto di concentrarsi in modo particolare sul decoro urbano e sull’efficienza dei servizi ambientali. La cura del verde, la gestione dei rifiuti, il contrasto al degrado e la promozione di comportamenti virtuosi da parte della cittadinanza rappresentano le linee guida del suo impegno istituzionale.

Al centro delle attività di Granato, vi è una visione che mira a ricostruire un rapporto di fiducia tra l’amministrazione e i cittadini, restituendo dignità e ordine agli spazi pubblici. Una sfida che passa anche dalla capacità dell’ente di ascoltare le esigenze del territorio e rispondere con interventi concreti e puntuali.

Un percorso condiviso

Le azioni messe in campo si inseriscono in un percorso più ampio di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, con l’intento di favorire una coscienza ambientale diffusa. In questo quadro, la figura della consigliera delegata si conferma come riferimento operativo e politico per una Nocera più vivibile, ordinata e sostenibile.

Sant’Egidio: Via della Rinascita, solo parole da “Manny” La Mura