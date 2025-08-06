Pagani, Fabio Petrelli punta il dito sulla crisi politica

Pagani. Fabio Petrelli interviene a margine dell’evento e sottolinea la crisi dell’amministrazione, dopo l’uscita di Pietro Sessa.

Rifiuti e crisi: Petrelli lancia l’allarme a Pagani

Si è tenuta a Pagani la presentazione ufficiale della nuova azienda incaricata della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ma a tenere banco sono stati anche i riflessi politici del momento. Tra gli interventi a margine, quello di Fabio Petrelli, che ha scelto l’occasione per esprimere perplessità sullo stato dell’amministrazione comunale.

Petrelli ha richiamato l’attenzione sulla crescente instabilità della maggioranza, già provata da contrasti interni e ora ulteriormente indebolita dalle dimissioni del consigliere Pietro Sessa. Un passo indietro che aggrava una situazione di precarietà già evidente nelle ultime sedute del consiglio comunale, segnate da tensioni e assenze significative.

Una maggioranza sempre più fragile

Secondo l’analisi politica emersa nelle ultime ore, l’uscita di Sessa potrebbe rappresentare solo l’inizio di un effetto domino. All’interno della coalizione di governo, infatti, si registrano malumori crescenti e un clima sempre più difficile da gestire. La presentazione della nuova azienda dei rifiuti, anziché rilanciare l’azione amministrativa, ha finito per accentuare le crepe esistenti.

In questo scenario, le dichiarazioni di Petrelli suonano come un ulteriore campanello d’allarme per la tenuta dell’esecutivo.

Campania in fumo: brucia la natura, crescono i reati