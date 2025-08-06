San Valentino Torio, via libera all’area PIP

San Valentino Torio. Approvato il bando per il PIP: lotti produttivi, strutture sportive e spazi pubblici per il rilancio economico locale.

Un passaggio storico per San Valentino Torio

Con l’approvazione da parte del consiglio comunale di San Valentino Torio della convenzione e del bando per l’assegnazione dei lotti, prende ufficialmente il via il Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP). A votare a favore sono stati i soli componenti della maggioranza, con nove voti determinanti per imprimere una svolta attesa da anni. Il progetto prevede la realizzazione dell’area PIP tramite project financing, ovvero una forma di partenariato pubblico-privato che consentirà la progettazione, costruzione e gestione dell’intera area attraverso una gara pubblica.

Il piano contempla oltre 40 lotti edificabili per attività industriali e artigianali compatibili con la sostenibilità ambientale, insieme a una rete di servizi pubblici come strade, parcheggi, impianti sportivi (tra cui campi da calcio e padel), sale per convegni, bar e altre infrastrutture a vocazione polifunzionale.

“Siamo davanti a un risultato storico, fondamentale per lo sviluppo economico locale e il futuro lavorativo dei giovani”, è stato sottolineato dall’amministrazione.

Un’opportunità per giovani e imprese locali

L’area PIP rappresenta una sfida e insieme un’opportunità concreta per il tessuto imprenditoriale di San Valentino Torio e dell’intero comprensorio. L’obiettivo è creare nuovi posti di lavoro, attrarre investimenti e rilanciare l’identità produttiva del territorio.

“Nessuno c’era mai riuscito prima, siamo fieri di questo risultato”, afferma con soddisfazione Strianese, che rivendica il merito di aver reso attuabile un piano tanto ambizioso quanto atteso.

Un ringraziamento è stato espresso all’Assessore all’Urbanistica Enzo Ferrante, al RUP architetto Onofrio Abronzo, al consulente legale avv. Luigi Tretola, all’Assessore alle Attività Produttive Rosanna Ruggiero, anche in qualità di vicesindaca, e a tutta la squadra di governo cittadino guidata dal sindaco Michele Strianese.

“Andiamo avanti creando opportunità di sviluppo per il nostro paese”, è la conclusione scelta come messaggio di fiducia e determinazione per il futuro che Strianese chiosa.

