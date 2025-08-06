Si toglie la vita in carcere Stefano Argentino: era accusato dell’omicidio di Sara Campanella

Stefano Argentino, il detenuto accusato di aver ucciso Sara Campanella lo scorso 31 marzo, si è tolto la vita nel carcere di Gazzi, a Messina. La giovane studentessa, 22 anni, era stata accoltellata in strada.

Stefano Argentino, il detenuto accusato di aver ucciso Sara Campanella lo scorso 31 marzo, si è tolto la vita nel carcere di Gazzi, a Messina. La giovane studentessa, 22 anni, era stata accoltellata in strada.

Argentino aveva già espresso intenti suicidi e per questo era stato posto sotto sorveglianza. Tuttavia, quindici giorni fa era tornato alla vita in comune con altri due detenuti, dopo un periodo in cui aveva anche rifiutato il cibo. Negli ultimi giorni sembrava in ripresa: aveva ripreso a mangiare e a interagire.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe allontanato dai compagni di cella prima di essere trovato privo di vita dalla polizia penitenziaria.

La procura di Messina ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sulla vicenda.