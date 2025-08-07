Campagna, furto in casa di un imprenditore: ladri sorpresi durante la fuga

Nuovo episodio di furto a Campagna, in località Quadrivio, dove un’abitazione è stata presa di mira da ignoti. Il proprietario, un noto imprenditore del posto identificato con le iniziali A.P., ha sorpreso i ladri proprio mentre fuggivano con il bottino.

Sul caso indagano le Forze dell’Ordine, impegnate a risalire all’identità dei responsabili e a chiarire la dinamica dell’accaduto.

A.P. ha affidato il suo sfogo ai social:

“Sentire i ladri fuggire dal balcone da cui erano entrati e ritrovarmi davanti a un caos totale. Una sensazione orribile, che non auguro a nessuno. La paura di essere circondati da persone così schifose è devastante. Una notte senza sonno, con addosso solo rabbia e disgusto.”