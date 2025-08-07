Incendio a Pompei: Arpac monitora l’aria. Situazione ancora critica in Campania

A circa 150 metri dal luogo del rogo è stato installato uno strumento per la rilevazione di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili, sostanze tossiche sprigionate dalla combustione di materiali sintetici.

La situazione incendi in Campania resta allarmante. Uno degli episodi più recenti si è verificato a Pompei, al confine con Scafati, dove un vasto rogo ha coinvolto un deposito contenente materiale tessile, situato in Traversa Spinelli. Le fiamme, ben visibili anche da diversi comuni dell’Agro nocerino, hanno destato grande preoccupazione. Al momento non sembrano esserci elementi che facciano pensare a un’origine dolosa.

In altri casi, però, il sospetto di incendi intenzionali resta forte. Alcuni roghi appaiono chiaramente frutto di azioni deliberate, messe in atto per motivi economici o, peggio, per puro vandalismo. Una realtà triste e allarmante, che continua a colpire il territorio in modo sistematico.

L’intervento dell’Arpac

Subito dopo l’incendio, l’Arpac (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania) è intervenuta con un monitoraggio puntuale della qualità dell’aria. A circa 150 metri dal luogo del rogo è stato installato uno strumento per la rilevazione di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili, sostanze tossiche sprigionate dalla combustione di materiali sintetici. Inoltre, è stato collocato un laboratorio mobile a 500 metri dal sito per analisi più approfondite.

I controlli sono stati estesi anche alle aree circostanti, tra cui Torre Annunziata e Nocera Inferiore, per valutare l’eventuale dispersione degli inquinanti. Nonostante l’incendio sembrasse sotto controllo, forti raffiche di vento hanno riattivato alcuni focolai, costringendo i vigili del fuoco a intervenire nuovamente.

Un’estate di fuoco

L’incendio di Pompei è solo l’ultimo di una lunga serie. Poche ore prima, un altro rogo aveva colpito Sala Consilina, nel salernitano. Anche in quel caso, le cause non sono ancora chiare, ma grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, della Squadra Antincendio Boschivo della Comunità Montana Vallo di Diano e della Protezione Civile, è stato evitato il peggio.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Municipale e i Carabinieri Forestali, avviando accertamenti per comprendere l’origine dell’incendio.