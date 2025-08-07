Pompei fu riabitata dopo l’eruzione del 79 d.C.: nuove prove dagli scavi confermano l’ipotesi

Nuove scoperte riaccendono l’interesse su una teoria già da tempo ipotizzata dagli archeologi: Pompei non fu abbandonata del tutto dopo la devastante eruzione del Vesuvio del 79 d.C., ma visse una seconda, precaria fase di occupazione.

Durante i recenti lavori di messa in sicurezza, restauro e consolidamento dell’Insula Meridionalis negli Scavi di Pompei, sono emerse evidenze che rafforzano l’ipotesi di una rioccupazione post-eruzione. Secondo quanto pubblicato sull’E-Journal del Parco Archeologico, tra le rovine tornarono alcuni superstiti dell’eruzione, impossibilitati a ricostruirsi una vita altrove, ai quali si unirono anche persone provenienti da altri centri della Campania. Il sito offriva infatti la possibilità di scavare alla ricerca di oggetti di valore sepolti dalla cenere.

Questa nuova Pompei, però, non era più la città ordinata e fiorente dell’epoca romana, ma un agglomerato disordinato e privo di infrastrutture: una sorta di accampamento precario, abitato fino al V secolo d.C., quando una nuova eruzione ne causò l’abbandono definitivo.

A confermare il quadro è anche il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, coautore dello studio:

“L’eruzione del 79 d.C. ha monopolizzato la memoria. Nella corsa alla scoperta degli affreschi e degli arredi intatti, le tracce della rioccupazione sono state spesso ignorate o rimosse senza documentazione. Oggi, grazie ai nuovi scavi, possiamo finalmente dare voce anche alla Pompei del dopo, una realtà fragile e disordinata, che somigliava più a una favela che a una città romana.”

Un tentativo di rifondazione fu promosso dall’imperatore Tito, che inviò due ex consoli come curatores Campaniae restituendae, ma il progetto non ebbe successo. L’eredità di quella “seconda Pompei” emerge oggi con nuova chiarezza, offrendo un capitolo finora trascurato della storia della città sepolta.