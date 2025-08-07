Salerno capitale dello sport universitario europeo: presentati gli European Universities Games 2026

Salerno si prepara a diventare il centro dello sport universitario europeo. Dal 18 luglio al 1° agosto 2026, la città ospiterà l’ottava edizione degli European Universities Games (EUG 2026), il più grande evento sportivo universitario d’Europa, che porterà in Campania oltre 4.500 tra atleti e tecnici, provenienti da 400 università di 40 Paesi.

Un’occasione unica per la città e per l’intera regione, che si trasformeranno in un crocevia di sport, cultura, inclusione e dialogo tra popoli. Lo slogan scelto per i Giochi, “Passion never ends – La passione non finisce mai”, racchiude lo spirito dell’evento: non solo competizione, ma soprattutto partecipazione, crescita e integrazione.

Il logo ufficiale, ispirato a piazza della Libertà e con un richiamo simbolico al Parlamento europeo, raffigura un fiore multicolore, emblema di apertura, diversità e sviluppo.

I numeri di EUG 2026

4.500 partecipanti tra atleti e staff tecnici

400 università da 40 Paesi europei

800 squadre in gara

13 discipline sportive

15 sedi tra Salerno e provincia, tra cui: Campus di Fisciano, Stadio Arechi, PalaUnisa, le spiagge di Santa Teresa, piazza della Libertà e piazza del Sapere

Gli sport in programma includono: basket (anche 3×3), calcio, futsal, pallavolo, beach volley, padel, rugby a 7, pallamano, beach handball, badminton, tennis e tennistavolo.

Le voci dei protagonisti

Vincenzo Loia, rettore dell’Università di Salerno, ha sottolineato l’importanza del progetto:

“I Giochi non sono solo una sfida sportiva, ma un’esperienza collettiva che coinvolge studenti, cittadini, istituzioni e territori. Lo sport è un percorso di crescita e un’occasione di responsabilità.”

Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, ha evidenziato il valore internazionale dell’iniziativa:

“Dopo le Universiadi 2019, i Giochi universitari e l’America’s Cup 2027 rafforzeranno la centralità della Campania nel panorama mondiale.”

Adam Roczek, presidente di EUSA, ha invece rimarcato il valore sociale dello sport:

“EUG 2026 sarà il più grande evento multi-sportivo europeo del 2026. Lo sport unisce, coinvolge tutti, dai volontari agli addetti: contribuisce a costruire un mondo migliore.”