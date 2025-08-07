Sant’Antonio Abate: divieto di transito per i mezzi pesanti in via Canale, al via le attività di riqualificazione

Il Comune di Sant’Antonio Abate ha recentemente introdotto un’importante novità in tema di viabilità urbana: è stato istituito il divieto di transito per gli autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate in via Canale, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Santa Maria la Carità e quello con via Stabia.

Il Comune di Sant’Antonio Abate ha recentemente introdotto un’importante novità in tema di viabilità urbana: è stato istituito il divieto di transito per gli autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate in via Canale, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Santa Maria la Carità e quello con via Stabia.

La decisione, come comunicato dalla sindaca Ilaria Abagnale, è frutto di un’attenta analisi condotta in sinergia con il Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Capuano, ed è motivata dalla particolare conformazione della strada: una carreggiata stretta, priva di marciapiedi, con numerose abitazioni che si affacciano direttamente sulla via.

Il transito continuo di mezzi pesanti ha causato deterioramento del fondo stradale e danni ai sottoservizi, accentuando il disagio per i residenti. Per questa ragione, oltre all’Ordinanza n. 67 che sancisce il nuovo divieto, l’Amministrazione comunale ha annunciato interventi di recupero e riqualificazione di via Canale, con l’obiettivo di ripristinare condizioni di sicurezza e vivibilità durature per i cittadini.

Viabilità alternativa per gli autotrasportatori

Per minimizzare l’impatto del provvedimento sul traffico e sulle attività economiche, è stato predisposto un piano di viabilità alternativa per i mezzi pesanti provenienti da Angri, Scafati e dallo svincolo autostradale della SS268:

Per raggiungere via Stabia : è consentito il transito da via Scafati, svoltando all’incrocio della piazza con via Stabia, esclusivamente nella fascia oraria 20:00 – 08:00 , previa comunicazione attestante la destinazione nel territorio comunale .

Per raggiungere via Santa Maria la Carità: il percorso consigliato è via Scafati → via Quasimodo → via Lenze → via Casarielli o via Casoni Marna.

Maggiore attenzione alla sicurezza

L’Amministrazione ribadisce l’obbligo di rispetto del limite di velocità di 30 km/h all’interno del centro cittadino, con particolare attenzione ai conducenti di veicoli pesanti. La Polizia Municipale intensificherà i controlli per garantire il rispetto della segnaletica e dei limiti, contribuendo a una maggiore sicurezza stradale.

Dialogo aperto con le aziende locali

Pur nel rispetto delle nuove disposizioni, resta massima la disponibilità al confronto con le aziende del territorio, che potranno rivolgersi allo Sportello del Cittadino (tel. 327 943 7190) per esigenze particolari o richieste di chiarimento.

“Seppur inizialmente possa esserci stato qualche piccolo disagio di circolazione, siamo convinti che, a breve, questo cambiamento sarà di beneficio per tutti, residenti e passanti” – ha concluso la sindaca Abagnale.