Sarno, Squillante inaugura nuova area giochi inclusiva

Una nuova area giochi per tutti

È stata inaugurata in Piazza Marconi, a Sarno, una nuova area giochi pensata per accogliere tutti i bambini, senza esclusioni. Il progetto ha previsto l’installazione di strutture inclusive, accessibili anche a bambini con disabilità, in uno spazio completamente rinnovato per garantire sicurezza, socialità e divertimento.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione del sindaco Francesco Squillante, dell’intera amministrazione comunale, di Don Roberto Farruggio – che ha benedetto l’area – e di numerose famiglie, entusiaste di accogliere uno spazio tanto atteso e finalmente fruibile da tutti.

Squillante: «Difendiamolo insieme, è uno spazio prezioso»

Durante il suo intervento, il sindaco Squillante ha ribadito il valore dell’intervento realizzato: «Realizzare un’area giochi nel cuore della città era una delle priorità di questa Amministrazione, perché crediamo che i bambini e le loro famiglie debbano avere spazi sicuri, accessibili e accoglienti dove poter stare insieme, giocare e crescere».

Ha poi sottolineato il carattere innovativo dell’area: «Ciò che rende speciale questa nuova area è la presenza di giochi inclusivi, pensati per permettere a tutti i bambini, anche con disabilità, di divertirsi insieme, senza barriere».

Infine, un invito rivolto a tutta la comunità: «Siate i primi custodi di questo spazio. Difendiamolo e tuteliamolo insieme, perché è un luogo prezioso dedicato al gioco, alla socialità e al benessere dei nostri bambini».

Progetti futuri per una città a misura di bambino

Il Comune guarda già al futuro. Il sindaco ha infatti annunciato che si sta valutando la possibilità di potenziare le aree esistenti e crearne di nuove con lo stesso approccio inclusivo. Un impegno concreto verso una città sempre più a misura di bambino, dove il diritto al gioco e alla socialità si realizza negli spazi pubblici condivisi.

