Scafati, revocata l’ordinanza per l’incendio a Pompei: restano valide alcune precauzioni

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha annunciato la revoca dell’ordinanza emessa in seguito al vasto incendio sviluppatosi in via Spinelli a Pompei, pur mantenendo misure precauzionali per la tutela della salute pubblica. La decisione è arrivata dopo la partecipazione del primo cittadino all’ultima riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS) convocata dalla Prefettura di Napoli.

“Le notizie che abbiamo appreso non sono allarmanti,” ha dichiarato Aliberti, spiegando i motivi che lo hanno portato a revocare l’ordinanza. “Tuttavia, raccomando comportamenti prudenti, soprattutto per i residenti entro un raggio di 2 chilometri dal luogo del rogo.”

Le precauzioni ancora raccomandate:

Disattivare impianti di areazione e condizionamento

Tenere chiusi tutti gli infissi esterni

Evitare di sostare o svolgere attività all’aperto

Non stendere biancheria all’esterno

Il sindaco ha espresso vicinanza ai cittadini colpiti direttamente dall’incendio e ha ringraziato la Polizia Municipale di Scafati per il presidio costante, anche nelle ore notturne.

Nel suo messaggio, Aliberti ha anche lanciato un appello alle istituzioni:

“La Magistratura e la Procura facciano tutto il necessario per assicurare alla giustizia i responsabili. Noi sindaci ci mettiamo la faccia e la responsabilità, ma abbiamo bisogno di aiuto.”