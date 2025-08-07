Scafati, scoperti tre scarichi illeciti nel fiume Sarno: abitanti soffocati dai miasmi

A Scafati, controlli recenti hanno portato alla scoperta di tre scarichi non autorizzati nel fiume Sarno e nei suoi canali affluenti. I miasmi persistenti, provenienti soprattutto dal Canale Sguazzatorio, rendono impossibile la vita quotidiana, con odori nauseabondi che si diffondono incontrollati.

Le acque limpide di qualche giorno fa sono ormai un ricordo: oggi risultano scure, impregnate di reflui e fanghi settici, situazione aggravata dalle alte temperature che favoriscono la diffusione di esalazioni maleodoranti, come riporta “Metropolis“.

Il Sindaco Pasquale Aliberti ha chiesto l’intervento urgente della Procura di Nocera Inferiore, del Nucleo NOE di Salerno, di ARPAC e del Nucleo Carabinieri Forestali di Roccarainola, sollecitando una task force per controlli mirati, in particolare sulle industrie conserviere e altre attività industriali nei Comuni confinanti.