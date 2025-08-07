Scafati, si denuda davanti a minorenni al centro commerciale: fermato e espulso 34enne magrebino

Scafati – Notte di caos al centro commerciale Plaza, dove un 34enne di origine magrebina, in evidente stato di alterazione, si è abbassato i pantaloni davanti a un gruppo di ragazzini, scatenando il panico tra i presenti. L’uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, ed è stato infine espulso dal territorio italiano, in quanto irregolare e già destinatario di due decreti di espulsione mai rispettati.

L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte di lunedì. I carabinieri, allertati dai presenti, sono intervenuti in via De Gasperi, dove il 34enne aveva anche bloccato la carreggiata posizionando delle fioriere in mezzo alla strada. Alla vista dei militari, l’uomo ha opposto resistenza, rifiutando l’identificazione, colpendo con pugni e calci l’auto di servizio e mandando in frantumi un lunotto posteriore, come riporta “Metropolis“.

Durante il fermo, ha continuato ad agitarsi, anche mentre riceveva cure dal 118 per una ferita alla testa, presumibilmente provocata da un passante che lo avrebbe colpito con un bastone – forse il genitore di uno dei minorenni presenti. In caserma, sono emersi a suo carico diversi precedenti di polizia.

In un gesto estremo, il 34enne avrebbe persino tentato di ingerire pezzi del suo telefono cellulare, nel tentativo di autolesionarsi. Dopo il rito direttissimo al Tribunale di Nocera Inferiore, il giudice ha concesso il nulla osta per l’espulsione, che sarà eseguita nei prossimi giorni.