Sparatoria per gelosia a Nocera Inferiore: 23enne e due complici a processo

Nocera Inferiore – Una sparatoria davanti a un’abitazione, una fuga rocambolesca finita con un incidente stradale e il tentativo di depistare le indagini con una versione falsa: questi gli elementi principali della vicenda che ha portato a processo, con giudizio immediato, il 23enne nocerino Danilo Capaldo e due suoi presunti complici.

Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato e degli investigatori del Commissariato di Nocera Inferiore, l’8 novembre 2024 Capaldo, spinto da motivi passionali legati alla fine della relazione con la ex compagna – che nel frattempo aveva iniziato una relazione con il fratello – si sarebbe presentato sotto casa della donna e avrebbe esploso cinque colpi di pistola contro la porta d’ingresso, pronunciando gravi minacce, come riporta “Metropolis“.

Dopo l’agguato, il giovane si sarebbe dato alla fuga a bordo di uno scooter, finendo però coinvolto in un incidente stradale. Ricoverato in ospedale, avrebbe cercato di fornire una versione fuorviante dei fatti. L’inchiesta ha portato alla luce anche il coinvolgimento di due amici incensurati, accusati di averlo aiutato a nascondere l’arma e 80 grammi di cocaina, suddivisi in dosi.

Capaldo è stato arrestato quattro mesi dopo l’episodio, in provincia di Arezzo, al termine di un’indagine coordinata dalla procura di Nocera Inferiore con la collaborazione della Squadra Mobile di Salerno e della Polizia toscana.

Ora il trio è atteso in aula dopo la pausa estiva: per loro le accuse, a vario titolo, sono di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, minaccia aggravata, esplosioni pericolose, simulazione di reato e detenzione di sostanze stupefacenti.