Spiagge occupate abusivamente: maxi sequestro ad Agnone Cilento, San Nicola a Mare e Capitello

Nelle prime ore del mattino è scattato un importante intervento della polizia municipale sulle spiagge libere di Agnone Cilento, San Nicola a Mare e Capitello, nel territorio comunale di Montecorice, per contrastare l’occupazione abusiva degli arenili.

L’operazione

L’azione, svolta con il supporto della Guardia Costiera di Acciaroli e sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Agropoli, guidata dal tenente di vascello Vincenzo Chetta, ha portato al sequestro di numerosi materiali lasciati incustoditi sulla spiaggia con l’intento di “prenotare” il posto. In totale sono stati rimossi 160 ombrelloni, 50 sedie da spiaggia, 65 pali per ombrelloni, 47 picchetti e 8 tavolini, come riporta “Salernotoday“.

L’operazione ha l’obiettivo di garantire la piena fruibilità delle spiagge libere, contrastando una pratica sempre più diffusa e dannosa per la collettività.