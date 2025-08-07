SuperEnalotto, vincita da oltre 54mila euro ad Angri: la schedina giocata in una tabaccheria di via Dei Goti

Angri – Colpo fortunato in città grazie al SuperEnalotto. Nel concorso n. 124 di martedì 5 agosto 2025, è stata registrata una vincita da 54.929,71 euro grazie a un “5” centrato con una schedina giocata presso il punto vendita Sisal “Tabacchi Galasso”, in via Dei Goti 9.
Nessun “6” nell’ultima estrazione, con il Jackpot che continua a salire e raggiungerà i 35,1 milioni di euro in palio per il concorso di giovedì 7 agosto.
La combinazione vincente è stata: 6 – 31 – 57 – 60 – 65 – 80, con Jolly 12 e SuperStar 71.
Il concorso di martedì ha distribuito complessivamente 319.793 vincite su tutto il territorio nazionale, confermando la forte partecipazione degli italiani e la continua attesa per il prossimo colpo milionario.