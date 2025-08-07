SuperEnalotto, vincita da oltre 54mila euro ad Angri: la schedina giocata in una tabaccheria di via Dei Goti

Colpo fortunato in città grazie al SuperEnalotto. Nel concorso n. 124 di martedì 5 agosto 2025, è stata registrata una vincita da 54.929,71 euro.

Da
Redazione
-

Angri – Colpo fortunato in città grazie al SuperEnalotto. Nel concorso n. 124 di martedì 5 agosto 2025, è stata registrata una vincita da 54.929,71 euro grazie a un “5” centrato con una schedina giocata presso il punto vendita Sisal “Tabacchi Galasso”, in via Dei Goti 9.

Nessun “6” nell’ultima estrazione, con il Jackpot che continua a salire e raggiungerà i 35,1 milioni di euro in palio per il concorso di giovedì 7 agosto.

La combinazione vincente è stata: 6 – 31 – 57 – 60 – 65 – 80, con Jolly 12 e SuperStar 71.

Il concorso di martedì ha distribuito complessivamente 319.793 vincite su tutto il territorio nazionale, confermando la forte partecipazione degli italiani e la continua attesa per il prossimo colpo milionario.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore