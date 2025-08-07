Svaligiava negozi tra Costiera e Salerno: 38enne arrestato dai Carabinieri di Vietri

L’uomo è ritenuto responsabile di una serie di furti avvenuti tra il 10 e l’11 giugno ai danni di attività commerciali situate tra Vietri e Cetara.

È finito in manette D.G., 38 anni, originario di Cardito (Napoli) ma senza fissa dimora, destinatario di un’ordinanza cautelare notificata dai Carabinieri della stazione di Vietri sul Mare. L’uomo è ritenuto responsabile di una serie di furti avvenuti tra il 10 e l’11 giugno ai danni di attività commerciali situate tra Vietri e Cetara.

Secondo quanto riportato da Il Vescovado, l’indagine condotta dai militari ha raccolto gravi indizi a carico del 38enne, identificandolo come autore di almeno cinque colpi in pochi giorni. Per altri episodi criminali avvenuti tra Amalfi, Maiori e Minori resta sospettato: le indagini sono ancora in corso.

Tra l’11 e il 12 giugno, l’uomo avrebbe colpito la tabaccheria “Jack” di Minori e il ristorante “Mammato” di Maiori, portando via diverse centinaia di euro. In quelle occasioni era accompagnato da una donna, denunciata a piede libero. A tradirlo sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Non solo Costiera Amalfitana. Il 4 luglio scorso, la Squadra Mobile di Salerno gli aveva già notificato un fermo come indiziato di delitto per una serie di furti avvenuti nel capoluogo tra il 3 giugno e il 1° luglio. Tra i bersagli: la pizzeria “Capperi che pizza”, il ristorante “Non ti Pago”, il bar della Galleria Mediterranea e la sede di “Mercury Spedizioni”.

Il colpo più rilevante risale a pochi giorni prima del fermo, al locale “Mulino Urbano” in piazza XXIV Maggio, dove erano stati sottratti circa 8mila euro in contanti.