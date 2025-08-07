Tragedia in spiaggia a Capaccio Paestum: donna muore per un malore

Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per la donna non c'è stato nulla da fare.

Tragedia sulla spiaggia di Capaccio Paestum nel primo pomeriggio di ieri. Intorno alle 14, una donna ha accusato un malore improvviso e fatale mentre si trovava in una zona compresa tra lo stabilimento balneare Venere e il villaggio turistico La Duna, al confine con Agropoli.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Guardia Costiera per gli accertamenti del caso.

Grande lo sgomento tra i bagnanti presenti, testimoni del dramma.

