Tragedia in spiaggia a Capaccio Paestum: donna muore per un malore

Tragedia sulla spiaggia di Capaccio Paestum nel primo pomeriggio di ieri. Intorno alle 14, una donna ha accusato un malore improvviso e fatale mentre si trovava in una zona compresa tra lo stabilimento balneare Venere e il villaggio turistico La Duna, al confine con Agropoli.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Guardia Costiera per gli accertamenti del caso.

Grande lo sgomento tra i bagnanti presenti, testimoni del dramma.