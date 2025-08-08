Acciaroli, che emozione: 50 tartarughine Caretta Caretta raggiungono il mare

Cinquanta esemplari di Caretta Caretta hanno preso il largo nel mare del Cilento, sotto gli occhi emozionati di numerosi spettatori.

Spettacolo della natura mercoledì ad Acciaroli, dove si è verificata la prima schiusa della stagione dei nidi di tartaruga marina. Cinquanta esemplari di Caretta Caretta hanno preso il largo nel mare del Cilento, sotto gli occhi emozionati di numerosi spettatori.

La schiusa è avvenuta con il prezioso supporto dei volontari e degli operatori ambientali, che hanno assistito le tartarughine nel delicato percorso dalla sabbia alla riva, garantendo loro le migliori condizioni per raggiungere l’acqua.

L’evento ha attirato grande curiosità e partecipazione, regalando ai presenti un momento di rara bellezza e profondo rispetto per la vita marina.