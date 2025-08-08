Battipaglia, furto alla pizzeria Pizzerenella: danni ingenti per un bottino di soli 30 euro

I ladri hanno forzato e danneggiato la saracinesca e la porta d’ingresso del locale per poi impossessarsi del denaro contenuto nel registratore di cassa: appena trenta euro.

Furto nella notte alla pizzeria Pizzerenella di Battipaglia, situata in via Turco, nel cuore del centro cittadino. I ladri hanno forzato e danneggiato la saracinesca e la porta d’ingresso del locale per poi impossessarsi del denaro contenuto nel registratore di cassa: appena trenta euro.

Dopo il colpo, i malviventi si sono rapidamente dileguati, facendo perdere ogni traccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal capitano Samuele Bileti, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Nonostante il bottino esiguo, il danno arrecato all’attività risulta significativo, soprattutto per la violazione subita e i costi delle riparazioni.