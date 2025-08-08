Capri, ruba una borsa di marca e la sostituisce con un falso: denunciato dipendente 28enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 28enne napoletano con precedenti, accusato di furto aggravato e ricettazione. L’intervento è avvenuto a Capri, in via Tragara, presso una struttura alberghiera dove era stato segnalato un furto.

Gli agenti del Commissariato locale, giunti rapidamente sul posto, sono stati accolti dal direttore dell’hotel, il quale aveva notato – tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza – un dipendente aggirarsi in aree non di sua competenza con un comportamento sospetto.

I poliziotti hanno subito identificato l’uomo e, durante un controllo del suo zaino, hanno rinvenuto due borse di marca, di cui una contraffatta. Dagli accertamenti è emerso che il 28enne aveva sottratto una borsa griffata da una camera dell’albergo, sostituendola con un falso. Una terza borsa contraffatta è stata poi scoperta nascosta all’interno della struttura.

Le borse contraffatte sono state sequestrate, mentre quella originale è stata restituita alla legittima proprietaria. Il responsabile è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione.