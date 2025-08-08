Castellammare di Stabia: violenza in famiglia, 43enne arrestato. Decisiva la chiamata della figlia 17enne

Una lite degenerata in aggressione fisica. La giovane allerta zia e carabinieri: “Papà sta picchiando mamma”. L’uomo bloccato mentre tenta di fuggire. La vittima ricoverata con una prognosi di 10 giorni.

Una serata di ordinaria follia si è trasformata in un drammatico episodio di violenza domestica nel cuore del centro cittadino.

È circa mezzanotte quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare intervengono in un appartamento dopo una richiesta d’aiuto partita da una ragazza di 17 anni.

La giovane, terrorizzata, ha prima contattato la zia con un messaggio chiaro e agghiacciante: “Corri, papà sta picchiando mamma”, poi ha chiamato il 112.

Grazie alla sua prontezza, l’intervento dei militari è stato tempestivo.

Giunti sul posto, i carabinieri trovano un uomo di 43 anni in strada.

Appare nervoso e riferisce di aver avuto una lite con la moglie: “Mi ha lanciato il telefono dalla finestra, mi ha aggredito, me ne sto andando”. Ma la versione dell’uomo non convince gli agenti, che decidono di approfondire.

Pochi istanti dopo arriva sul posto una donna di 56 anni, sorella della vittima e zia della ragazza. È lei a raccontare per prima quanto accaduto: la nipote l’ha fatta entrare in casa e ha assistito a una scena raccapricciante.

L’uomo era sopra la moglie, le mani strette al collo. La donna, 49 anni, riesce a liberarsi e a chiedere aiuto dal balcone.

Il marito, vistosi scoperto, tenta di impedire alla figlia di usare il telefono, ma la giovane riesce a chiudersi in camera e contattare le forze dell’ordine.

Quando capisce che i carabinieri sono in arrivo, l’uomo scende in strada nel tentativo di allontanarsi, ma viene fermato e arrestato.

Le accuse a suo carico sono pesanti: maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce.

La vittima, in evidente stato di shock, è stata trasportata all’ospedale San Leonardo dove le sono state riscontrate escoriazioni multiple al braccio, con una prognosi di 10 giorni.

In ospedale ha anche denunciato altri episodi di violenza subiti in passato.

Un intervento rapido e risolutivo, reso possibile dal coraggio di una figlia che ha scelto di non tacere.