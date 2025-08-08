Castellammare si prepara al Vesuvio Pride: il 20 settembre corteo e spettacoli per i diritti Lgbtqia+

La manifestazione, dedicata alla lotta contro le discriminazioni e alla difesa dei diritti Lgbtqia+, partirà alle 17 da Marina di Stabia, attraverserà la villa comunale e si concluderà in piazza Giovanni XXIII.

Il 20 settembre 2025 Castellammare di Stabia si tingerà dei colori dell’arcobaleno per ospitare il Vesuvio Pride, giunto alla sua sesta edizione e per la prima volta nella città stabiese. La manifestazione, dedicata alla lotta contro le discriminazioni e alla difesa dei diritti Lgbtqia+, partirà alle 17 da Marina di Stabia, attraverserà la villa comunale e si concluderà in piazza Giovanni XXIII.

Dalle 19 a mezzanotte, nei pressi della banchina di Zì Catiell, si terranno spettacoli, talk, proiezioni di video tematici e performance di artisti. L’evento, organizzato dal Comitato Vesuvio Pride (Pride Vesuvio, Antinoo Arcigay Napoli, Coordinamento Campania Rainbow, Radio Siani, Anpi, Arci Napoli e Arco), gode del patrocinio del Comune, che garantirà supporto tecnico e logistico fino a un massimo di 30mila euro. Saranno messi a disposizione maxi-schermo, impianti audio-video, telecamere, transenne, servizi di sicurezza e soccorso, oltre all’affissione gratuita dei manifesti.

La giunta comunale, guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, ha motivato il sostegno all’iniziativa come riconoscimento del suo valore sociale, culturale e turistico. Il Pride di Castellammare sarà anche l’evento conclusivo dell’Onda Pride nazionale 2025 e parte dei circuiti internazionali. La data del 20 settembre è stata scelta per il significato storico: anniversario della Presa di Roma, festa della laicità e della democrazia, soppressa dal fascismo e mai ripristinata.

Secondo l’amministrazione, l’iniziativa rappresenta «un’occasione di crescita culturale e sociale per l’intera comunità e per valorizzare l’immagine della città e del territorio».