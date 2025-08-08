Cilento, inaugurata la nuova linea B1 del Metrò del Mare: da Agropoli a Sapri con fermate nelle località costiere

È stata inaugurata una nuova linea del “Metrò del Mare” che collega Agropoli a Sapri, offrendo un'alternativa comoda e panoramica per scoprire le meraviglie della costa cilentana.

È stata inaugurata una nuova linea del “Metrò del Mare” che collega Agropoli a Sapri, offrendo un’alternativa comoda e panoramica per scoprire le meraviglie della costa cilentana. La linea B1, gestita da Travelmar, sarà operativa a partire da domani, 9 agosto, e resterà attiva fino al 1° settembre 2025.

Il tragitto prevede fermate nelle suggestive località di San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota, prima di raggiungere Sapri, capolinea della tratta.

Un’opportunità ideale per turisti e residenti che desiderano esplorare il Cilento in modo sostenibile e rilassante, godendo del paesaggio marino.

Informazioni su orari e biglietti