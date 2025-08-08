Frode fiscale da oltre 615mila euro: sequestri di auto, conti e immobili nel Salernitano e nel Potentino

Nel dettaglio, sono stati sottoposti a sequestro due auto (Ford Tourneo Custom e Alfa Romeo Stelvio), quote societarie per 258mila euro, disponibilità liquide su conti correnti per circa 60mila euro e la nuda proprietà di un immobile

La Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza della Procura di Lagonegro, insieme ai militari della Compagnia di Lauria, ha eseguito un sequestro preventivo impeditivo di tre autovetture e un sequestro finalizzato alla confisca del profitto di una presunta frode fiscale, per un totale di oltre 615mila euro, relativa alle annualità d’imposta 2019-2021.

Nel dettaglio, sono stati sottoposti a sequestro due auto (Ford Tourneo Custom e Alfa Romeo Stelvio), quote societarie per 258mila euro, disponibilità liquide su conti correnti per circa 60mila euro e la nuda proprietà di un immobile a Pontecagnano Faiano, del valore di 80mila euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte attraverso analisi documentali e incrocio di dati con le banche dati fiscali, hanno portato alla luce un articolato sistema di evasione. Secondo gli inquirenti, l’amministratore di diritto e quello di fatto di una società operante nel settore delle finiture edili avrebbero utilizzato crediti d’imposta inesistenti, compensandoli nel modello F24 con il codice tributo “6700 – Credito d’imposta incentivi per le medie e piccole imprese”.

Il provvedimento è stato adottato nella fase delle indagini preliminari: resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.