Frode fiscale da oltre 615mila euro: sequestri di auto, conti e immobili nel Salernitano e nel Potentino

La Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza della Procura di Lagonegro, insieme ai militari della Compagnia di Lauria, ha eseguito un sequestro preventivo impeditivo di tre autovetture e un sequestro finalizzato alla confisca del profitto di una presunta frode fiscale, per un totale di oltre 615mila euro, relativa alle annualità d’imposta 2019-2021.
Nel dettaglio, sono stati sottoposti a sequestro due auto (Ford Tourneo Custom e Alfa Romeo Stelvio), quote societarie per 258mila euro, disponibilità liquide su conti correnti per circa 60mila euro e la nuda proprietà di un immobile a Pontecagnano Faiano, del valore di 80mila euro.
Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte attraverso analisi documentali e incrocio di dati con le banche dati fiscali, hanno portato alla luce un articolato sistema di evasione. Secondo gli inquirenti, l’amministratore di diritto e quello di fatto di una società operante nel settore delle finiture edili avrebbero utilizzato crediti d’imposta inesistenti, compensandoli nel modello F24 con il codice tributo “6700 – Credito d’imposta incentivi per le medie e piccole imprese”.
Il provvedimento è stato adottato nella fase delle indagini preliminari: resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.