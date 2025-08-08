Pagani, Enza Fezza invita a non perdere rotta politica

Dopo le dimissioni di Sessa, la maggioranza si interroga

Pagani. Tiene ancora banco nel dibattito politico paganese la decisione di Pietro Sessa di rassegnare le dimissioni dall’amministrazione, una scelta che ha innescato un momento di riflessione all’interno della maggioranza e sollevato interrogativi sulla tenuta del gruppo di governo. Un gesto che ha spostato l’attenzione sul clima politico in città, aprendo scenari di ridefinizione degli equilibri interni.

A intervenire nel confronto è anche la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Enza Fezza, che rivolge un appello alla responsabilità politica e istituzionale. Fezza sottolinea la necessità di “mantenere saldo il timone dell’amministrazione” e invita tutte le forze in campo a “riportare il confronto nei confini di una discussione politica sana e costruttiva”.

La sfida della coesione in vista del 2026

L’uscita di Sessa rappresenta per l’amministrazione un passaggio delicato che impone, secondo Fezza, un atteggiamento maturo e orientato alla continuità del lavoro amministrativo, a beneficio della città. In questo contesto, la coesione del gruppo diventa la condizione essenziale per affrontare le prossime tappe del mandato con solidità.

Nel frattempo, sullo sfondo, si comincia già a guardare al 2026, anno in cui i cittadini di Pagani saranno chiamati a scegliere una nuova guida per il governo della città. L’orizzonte elettorale inizia così a entrare nell’agenda dei partiti e dei movimenti civici, che si preparano a ridefinire ruoli, alleanze e progetti.

Una fase politica aperta, tra governo e prospettive future

In un clima che si preannuncia vivace e competitivo, l’attuale amministrazione è ora chiamata a dimostrare unità, concretezza e risultati tangibili, per chiudere il mandato con un bilancio politico credibile da presentare all’elettorato.

Le dimissioni di Sessa segnano una frattura, ma anche un’opportunità di chiarimento politico. Le prossime settimane diranno se la maggioranza sarà in grado di ricompattarsi o se, al contrario, si apriranno nuove faglie capaci di rimettere in discussione l’assetto attuale. In questo contesto, il richiamo alla coerenza e al confronto democratico, lanciato da Enza Fezza, assume un significato politico rilevante.

