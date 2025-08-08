Paura nel pomeriggio: incendio boschivo divampa a Paterno e Lavorate, interventi complessi tra montagne e fiamme

Oggi, nel primo pomeriggio, si è scatenato un vasto incendio boschivo nella zona nord della provincia, interessando le località di Paterno, nel comune di Castel San Giorgio, e Lavorate, nel comune di Sarno. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal forte vento, hanno rapidamente devastato ampie aree di bosco e vegetazione.

Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla Sopi di Salerno, si sono inizialmente concentrate sulla zona di Lavorate, ma la difficoltà nell’accesso alla zona impervia e montuosa ha costretto i vigili del fuoco a spostarsi verso Monte Gatto, nella località Paterno, per arginare la propagazione del rogo. Nonostante gli sforzi, la situazione è stata aggravata dalle condizioni meteo, con il vento che ha ulteriormente intensificato le fiamme.

Sul posto sono intervenuti il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), la Sma Campania di Roccapiemonte, e tre mezzi aerei, tra cui due canadair della flotta aerea nazionale e un elicottero L-7 della flotta regionale, per cercare di contenere l’incendio e proteggere la zona.