Regionali Campania. Nappi attacca: “Nel campo largo anche Rita De Crescenzo e Napolitano Store. Ma la decenza non si unirà mai”

Con queste parole Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania, commenta duramente la presenza della nota tiktoker Rita De Crescenzo e di Angelo Napolitano, conosciuto come “Napolitano Store”, in un video girato all’interno del Consiglio regionale campano.

Napoli – “Il campo largo si allarga ancora, ma la decenza, la dignità e la credibilità restano fuori”. Con queste parole Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania, commenta duramente la presenza della nota tiktoker Rita De Crescenzo e di Angelo Napolitano, conosciuto come “Napolitano Store”, in un video girato all’interno del Consiglio regionale campano.

Il filmato, pubblicato sul canale TikTok di De Crescenzo e rilanciato anche dal consigliere regionale di maggioranza Pasquale Di Fenza, mostra i due influencer mentre visitano la sede istituzionale sventolando il tricolore, con l’inno di Mameli in sottofondo. All’esterno, sempre in video, discutono di tematiche come sanità e reddito di cittadinanza.

Nappi non risparmia le critiche: “Questa armata Brancaleone delle sinistre unite per la poltrona continua a ingrossarsi, ma c’è chi non si aggregherà mai a questa brigata”, conclude ironicamente, lanciando un affondo contro l’iniziativa e la sua presunta strumentalizzazione politica.