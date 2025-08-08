San Giuseppe Vesuviano, scoperto cimitero di auto rubate nella Terra dei Fuochi: 25 veicoli sequestrati

San Giuseppe Vesuviano – Nel corso di un’operazione straordinaria mirata alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, la Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano, guidata dal comandante Fabrizio Palladino, ha individuato un vero e proprio cimitero di auto rubate. I mezzi erano dislocati su tre fondi contigui, situati in un’area periferica del territorio comunale.

Durante l’intervento, inserito nell’ambito dei controlli ambientali intensificati, sono stati rinvenuti 25 veicoli abbandonati, in prevalenza Fiat 500L e Fiat Panda, molti dei quali già “cannibalizzati” — ovvero smontati per recuperare componenti meccaniche ed elettroniche di valore.

Le carcasse dei veicoli sono state immediatamente poste sotto sequestro, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. Dai primi accertamenti è emerso che i furti sono stati denunciati in vari comuni delle province di Napoli e Caserta, facendo ipotizzare l’esistenza di un’organizzazione criminale strutturata, probabilmente attiva nel traffico illecito di ricambi e nello smaltimento abusivo, come riportato da “Metropolis“.

L’operazione conferma l’impegno costante del Corpo di Polizia Municipale nel contrasto ai crimini ambientali e nel rafforzamento della legalità, in stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine e nel rispetto delle direttive prefettizie previste per il monitoraggio della Terra dei Fuochi.